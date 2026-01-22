Ричмонд
Филиппо раскритиковал Мерца после слов о защите Гренландии от России

Филиппо назвал поразительным уровень пресмыкательства Европы на фоне поддержки заявлений США о российской угрозе в Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за слова о якобы российской угрозе Гренландии. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X.

«Должны ли мы плакать или смеяться? Сегодня утром в Давосе канцлер Германии Мерц объявил, что необходимо “защитить Данию и Гренландию от России”. Да-да, российской (угрозы — прим. ред.)», — иронично отметил Филиппо.

Политик назвал поразительным подобный уровень пресмыкательства перед США со стороны Европы. Филиппо посоветовал тем, кто говорит о ЕС как о противодействующей силе, спуститься с небес на землю. Поскольку объединение никогда не перестанет быть покорным — это «заложено в его ДНК».

Ранее KP.RU сообщал, что в Дании опровергли слова президента США Дональда Трампа о якобы угрозе со стороны России и Китая в Гренландии.

