На Дону прокуратура потребовала пересчитать плату за воду из-за коммунальной аварии

Прокуратура Ростовской области проводит проверку в связи с аварией на водоводе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области потребовала пересчитать плату за водоснабжение в тех районах, где оно пропало из-за порыва. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, с 16−18 января из-за порыва на магистральном водоводе без воды остались жители городов Зверево и Гуково, а также в населенных пунктов Красносулинского и Каменского районов. Пока аварийные бригады выполняли ремонт, власти организовали для населения подвоз воды. Однако людям ее не хватало, и они вынуждены были топить снег…

— Руководителю филиала ГУП РО «УРСВ» внесено представление, в том числе с требованием произвести перерасчет платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества. Кроме того, инициирован вопрос о привлечении его к административной ответственности, — говорится в сообщении.

Также главе города Гуково внесено представление в связи с неудовлетворительной организацией подвоза воды жителям города.

