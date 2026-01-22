На Дону прокуратура потребовала пересчитать плату за воду из-за коммунальной аварии

Напомним, с 16−18 января из-за порыва на магистральном водоводе без воды остались жители городов Зверево и Гуково, а также в населенных пунктов Красносулинского и Каменского районов. Пока аварийные бригады выполняли ремонт, власти организовали для населения подвоз воды. Однако людям ее не хватало, и они вынуждены были топить снег…