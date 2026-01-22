Фильм «Бугония» номинировали на «Оскар»: о чем картина, отзывы и оценка критиков

Фильм «Бугония» номинировали на «Оскар».
Фильм «Бугония» (18+) режиссера Йоргоса Лантимоса может получить «Оскар». Картина поборется за награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший оригинальный саундтрек». Также актриса Эмма Стоун, снявшаяся в фильме «Бугония» в роли Мишель Фуллер, оказалась в номинации «Лучшая женская роль». Итоги будут известны 15 марта 2026 года — в день вручения премии. О том, кто снимал фильм, о его сюжете и главных героях — в материале URA.RU.
Что такое бугония.
«Бугония» (англ. Bugonia) — фантастическая черная комедия 2025 года, ремейк южнокорейского фильма «Спасти зеленую планету!».
Название фильма «Бугония» — отсылка к древнему средиземноморскому ритуалу. В древности существовало представление: из тела убитого быка может возникнуть рой пчел. Режиссер фильма Йоргос Лантимос использует этот образ буквально.
Некоторые особенности значения названия:
Бугония выступает метафорой обновления: из распада рождается иное существование, а хрупкое равновесие сменяет состояние хаоса. Вымирание пчел, нарастающий экологический кризис, безразличие крупного бизнеса и распространение конспирологических идей интерпретируются как составные части коллективного акта самопожертвования, совершаемого человечеством. Образ пчел в фильме служит индикатором здоровья планеты и символической связью между природой и человеческой цивилизацией.
В чем смысл «Бугонии».
«Бугония» — фантастическая комедия.
Фильм начинается сценой на пасечной ферме, где пчеловод по имени Тедди и его двоюродный брат Дон ведут разговор о теории заговора, связанной с массовой гибелью пчел. Тедди, придерживающийся конспирологических взглядов, убежден, что за происходящим стоят крупные транснациональные корпорации, которыми, по его мнению, управляют инопланетные существа, известные как андромедианцы.
Он полагает, что во время предстоящего лунного затмения эти пришельцы намерены осуществить полномасштабное вторжение на Землю, задействовав своих тайных агентов, уже внедренных в человеческое общество.
Они похищают Мишель Фуллер, генерального директора фармацевтической мегакорпорации «Ауксолит». По убеждению Тедди, Мишель принадлежит к инопланетной расе, ответственной за массовую гибель медоносных пчел на Земле, разрушение человеческих поселений.
Похитители удерживают Мишель в подвале, сбривают ей волосы и покрывают ее тело антигистаминным кремом. Они полагают, что это не позволит ей подать сигнал бедствия другим представителям расы из созвездия Андромеды. Тедди заявляет, что у Мишель есть четыре дня, чтобы организовать встречу с императором андромедианцев до наступления ближайшего лунного затмения.
Применяя к Мишель электрошок, Тедди делает вывод, что ее высокая устойчивость к боли свидетельствует о принадлежности к высшему аристократическому сословию королевской семьи Андромеды.
В финальной части истории Мишель, окончательно утвердившаяся в роли законного лидера андромедианцев, проводит обсуждение с представителями своего народа и приходит к решению, что эксперимент с человечеством завершился неудачей. После этого она создает над моделью плоской Земли прозрачный купол и, пробивая его, одномоментно уничтожает все человеческое население планеты. Наблюдая за лишенной людей Землей, Мишель видит, как пчелы постепенно возвращаются на пасеку Тедди.
Кто снялся в фильме «Бугония».
Эмма Стоун.
Эмма Стоун поборется в номинации «Лучшая женская роль».
Эмма Стоун сыграла в фильме Мишель Фуллер — генерального директора фармацевтической мегакорпорации «Ауксолит». Стоун установила рекорд как самая молодая женщина в истории премии, удостоившаяся такого количества номинаций. Ранее лидерство удерживала Мэрил Стрип, которая получила свои семь номинаций к 38 годам.
Эмма Стоун ранее уже выдвигалась на награду: в 2015 году — за роль в фильме «Бердмэн», в 2017-м — за картину «Ла-Ла Ленд», в 2019-м — за «Фаворитку», а в 2024-м — за фильм «Бедные и несчастные».
Кроме того, фильмы актрисы, в которых она сыграла и спродюсировала их, были дважды номинированы в категории «лучший фильм» — это «Бедные и несчастные» и «Бугония». Всего Эмма Стоун получила две премии «Оскар» за «лучшую женскую роль».
Джесси Племонс.
Джесси Племонс ранее снимался в популярных фильмах и сериалах.
Джесси Племонс сыграл Тедди Гаца — сторонника теории заговора, который считает, что Мишель принадлежит к инопланетной расе. Племонс был номинантом на премию «Оскар» (2022 года) и премию BAFTA (2022 год), дважды выдвигался на премию «Эмми» (в 2016 и 2018 годах), а также является обладателем премии Гильдии киноактеров США (2013 год). Он исполнил роль антагониста Тодда Алкиста в телесериале «Во все тяжкие» (2008−2013), сыграл мясника Эда Блумквиста в телесериале «Фарго» (2014−2019), главную роль в фильме «Виды доброты» (2024).
Отзывы о фильме «Бугония».
Мнения зрителей о фильме «Бугония» расходятся. Часть аудитории подчеркивает выразительную атмосферу безумия, убедительную актерскую игру и провокационный, рискованный характер сюжетной линии. В то же время другие полагают, что сюжет выглядит нелепым, а развязка ближе к финалу не производит эффекта неожиданности. «Бугония» получила высокие оценки критиков, которые утверждают, что у фильма высокие шансы получить «Оскар».
Некоторые награды и номинации фильма «Бугония».
Голливудский международный кинофестиваль на Капри (6 января 2026 года) — победа в номинации «Лучшая актриса» (Эмма Стоун). Награды Американского института киноискусства (9 января 2026 года) — фильм вошёл в список «10 лучших фильмов года». Кинопремия «Астра» (9 января 2026 года) — номинации «Лучший фильм» (мюзикл или комедия), «Лучшая мужская роль» (мюзикл или комедия) (Джесси Племонс), «Лучшая женская роль» (мюзикл или комедия) (Эмма Стоун) и «Лучший адаптированный сценарий» (Уилл Трейси). Венецианский международный кинофестиваль (6 сентября 2025 года) — номинация «Золотой лев» (Йоргос Лантимос).Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне (27 сентября 2025 года) — номинация «Приз зрительских симпатий» (Бугония). Награды Американского общества декораторов декораций (21 февраля 2026 года) — лучшее достижение в области декора/дизайна современного художественного фильма (Джеймс Прайс и Прю Ховард).
Что известно о режиссере фильма «Бугония» Йоргосе Лантимосе.
Режиссер Йоргос Лантимос является обладателем множества кинонаград.
Йоргос Лантимос родился 23 сентября 1973 года в Афинах. Он получил образование в области кино и телевидения, окончив киношколу Ставракоса в Афинах. В 1995 году режиссер представил свой первый игровой короткометражный фильм. На протяжении длительного времени Лантимос занимался постановкой музыкальных видеоклипов и рекламных роликов, а также работал в театре как режиссер.
В 2004 году он принял участие в подготовке церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах, выступив одним из ее создателей. Лантимос относится к числу представителей кинематографического направления, известного как «новая греческая волна». В 2013 году Лантимос женился на греческой актрисе Ариане Лабед. Актриса снялась в нескольких проектах режиссера — картинах «Альпы» и «Лобстер».
Фильмография:
«Мой лучший друг» (2001) — первый полнометражный проект, созданный в сотрудничестве с греческим актером и драматургом Л. Лазопулосом; «Кинетта» (2005) — камерная драма о полицейском, горничной и фотографе, которые на пустынном греческом курорте пытаются реконструировать и расследовать убийство; «Клык» (2009) — картина, удостоенная главного приза программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале и выдвинутая на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»; «Лобстер» (2015) — первый фильм Лантимоса с международным финансированием, снятый на английском языке; «Фаворитка» (2018); «Бедные-несчастные» (2023) — экранизация одноименного романа Аласдера Грея с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо в главных ролях; «Виды доброты» (2024) — лента, для которой Лантимос выступил не только режиссером, но и соавтором сценария вместе с Эфтимисом Филиппу. В 2023 году вышел короткометражный фильм Лантимоса «Блеяние» с Эммой Стоун в главной роли.
Некоторые награды Йоргоса Лантимоса:
Лауреат премии BAFTA 2019 года в категории «Выдающийся британский фильм» за продюсерскую работу над картиной «Фаворитка». Обладатель премии «Золотой глобус» 2024 года в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» за продюсирование ленты «Бедные-несчастные». Победитель Венецианского кинофестиваля 2023 года, удостоенный главного приза «Золотой лев» за фильм «Бедные-несчастные». Шесть раз номинировался на премию «Оскар» в категориях «Лучший иностранный фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» за работы «Клык», «Лобстер», «Фаворитка» и «Бедные-несчастные».