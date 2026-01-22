Фильм «Бугония» номинировали на «Оскар»: о чем картина, отзывы и оценка критиков

«Мой лучший друг» (2001) — первый полнометражный проект, созданный в сотрудничестве с греческим актером и драматургом Л. Лазопулосом; «Кинетта» (2005) — камерная драма о полицейском, горничной и фотографе, которые на пустынном греческом курорте пытаются реконструировать и расследовать убийство; «Клык» (2009) — картина, удостоенная главного приза программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале и выдвинутая на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»; «Лобстер» (2015) — первый фильм Лантимоса с международным финансированием, снятый на английском языке; «Фаворитка» (2018); «Бедные-несчастные» (2023) — экранизация одноименного романа Аласдера Грея с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо в главных ролях; «Виды доброты» (2024) — лента, для которой Лантимос выступил не только режиссером, но и соавтором сценария вместе с Эфтимисом Филиппу. В 2023 году вышел короткометражный фильм Лантимоса «Блеяние» с Эммой Стоун в главной роли.