В Свердловской области ищут женщину, потушившую Вечный огонь

По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл 21 января около 14:15. Женщина подошла к памятнику, взяла венок с цветами и положила его на огонь, в результате чего пламя погасло. После этого она покинула место происшествия.
Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В полиции сообщили, что сообщение о случившемся зарегистрировано, проводится опрос жителей микрорайона, анализируются записи с уличных камер и ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности нарушительницы.
Ранее в Ейске осквернили Доску Почёта с фотографиями ветеранов и Героев России. Неизвестные облили неустановленной жидкостью три портрета. В кратчайшие сроки правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель, который объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения.
