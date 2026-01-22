Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области ищут женщину, потушившую Вечный огонь

В Серове Свердловской области женщина потушила пламя на мемориальном комплексе «Вечный огонь». По факту осквернения символа воинской славы начата проверка. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Источник: Life.ru

По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл 21 января около 14:15. Женщина подошла к памятнику, взяла венок с цветами и положила его на огонь, в результате чего пламя погасло. После этого она покинула место происшествия.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В полиции сообщили, что сообщение о случившемся зарегистрировано, проводится опрос жителей микрорайона, анализируются записи с уличных камер и ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности нарушительницы.

Ранее в Ейске осквернили Доску Почёта с фотографиями ветеранов и Героев России. Неизвестные облили неустановленной жидкостью три портрета. В кратчайшие сроки правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель, который объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.