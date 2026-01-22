Разработана альтернатива цементу из отходов промпроизводства

Перед смешиванием компоненты активировали в планетарной мельнице, затем готовили смеси с содержанием шлака от 0 до 100% с шагом 20%, добавляли жидкое стекло и формировали образцы. Лучший результат показал состав из 80% шлака и 20% золы, который назвали AACNS-80 с прочностью на сжатие 99,9 МПа. Полученные свойства позволяют рекомендовать этот материал для применения в строительстве, а также для закладки выработанных пространств в рудниках, отметили ученые.