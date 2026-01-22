Ричмонд
Илон Маск заявил, что хотел бы умереть на Марсе

Илон Маск заявил, что не хотел бы умереть в результате крушения космического корабля на Марсе.

Источник: Аргументы и факты

Предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы умереть на Марсе, но не в результате крушения космического корабля.

«Я хочу умереть на Марсе, но только не при столкновении», — заявил Илон Маск на полях Всемирного экономического форума в Швейцарии.

Ранее Илон Маск призвал отправить МКС «на пенсию» и сосредоточиться на Марсе. По его словам, сейчас для этого самое время.

Он также высказывал идею о внедрении прямой демократии в качестве формы правления на Марсе.

