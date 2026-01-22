Предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы умереть на Марсе, но не в результате крушения космического корабля.
«Я хочу умереть на Марсе, но только не при столкновении», — заявил Илон Маск на полях Всемирного экономического форума в Швейцарии.
Ранее Илон Маск призвал отправить МКС «на пенсию» и сосредоточиться на Марсе. По его словам, сейчас для этого самое время.
Он также высказывал идею о внедрении прямой демократии в качестве формы правления на Марсе.
