Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Запад обязан найти способ договориться с Путиным

Столтенберг считает, что Украина может добиться приемлемых для себя условий.

Источник: Комсомольская правда

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам необходимо искать пути для диалога с президентом России Владимиром Путиным. Это мнение он высказал во время своего выступления на Международном экономическом форуме в Давосе.

«Нам нужно сделать что-то более сложное, и это найти способ договориться с президентом Путиным», — уточнил бывший глава Североатлантического альянса.

При этом Столтенберг считает возможным достижение договоренностей, которые были бы приемлемы для Украины. Он призвал к поиску такого компромисса.

Напомним, что в начале 2026 года о необходимости контакта с российским лидером Владимиром Путиным говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что Франция намерена установить этот диалог в ближайшее время.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше