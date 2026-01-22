Экс-генсек НАТО Столтенберг: Запад обязан найти способ договориться с Путиным

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам необходимо искать пути для диалога с президентом России Владимиром Путиным. Это мнение он высказал во время своего выступления на Международном экономическом форуме в Давосе.
«Нам нужно сделать что-то более сложное, и это найти способ договориться с президентом Путиным», — уточнил бывший глава Североатлантического альянса.
При этом Столтенберг считает возможным достижение договоренностей, которые были бы приемлемы для Украины. Он призвал к поиску такого компромисса.
Напомним, что в начале 2026 года о необходимости контакта с российским лидером Владимиром Путиным говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что Франция намерена установить этот диалог в ближайшее время.