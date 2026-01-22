«Я рискнул, но я победил»

Российский режиссер номинирован на «Оскар». Константин Бронзит в третий раз за свою карьеру вышел в финал этой гонки, попав в пятерку лучших в категории «анимационное короткометражное кино». Причем лента «Три сестры», за которую он был выдвинут, создана под псевдонимом — для того, чтобы репутация и известность автора не могли повлиять на жюри фестивалей, куда она отправлялась. О том, поедет ли он на церемонию в Лос-Анджелес и когда картину выпустят в России, Константин Бронзит рассказал «Известиям» вскоре после появления новостей о своей номинации.
«Я поставил на карту многие годы работы».
— Константин Эдуардович, поздравляем! Расскажите, пожалуйста, как получилось, что изначально этот фильм был выпущен под псевдонимом «Тимур Когнов»?
— История такая. Когда-то, ещё лет десять назад, я задумал проверить свои собственные силы, сделать «обнуление» и выпустить фильм просто под псевдонимом. Наш фестивальный круг аниматоров, особенно известных, очень маленький, мы все знаем друг друга, тасуемся в фестивальной колоде то из конкурса в члены жюри, то обратно. А в искусстве всегда имеют значение личные предвзятости, любовь-нелюбовь людей к друг другу. Это неизбежно откладывает отпечаток на суждение жюри, на оценки.
Фото: PolydontfilmsКадр из мультфильма «Три сестры».
В искусстве вообще трудно достичь объективности. И я попытался сделать максимально отстранённую картину, чтобы никто не знал, что это Бронзит. К тому же, есть и обратная сторона известности. Громкое имя, с одной стороны, помогает продвигать фильм, а с другой стороны, где-то может его загубить — если, например, кто-то не любит Бронзита. И вот я освободил членов жюри от этой знания. Тогда они просто смотрят фильм.
— Это был риск.
— Конечно. Потому что сегодня конкуренция на фестивалях чудовищная. Тысяча фильмов в конкурсную программу крупных фестивалей присылается! И когда ты «ноунейм», то, конечно, ты рискуешь, что на тебя не очень обратят внимание. Короче говоря, я рискнул. Я поставил на карту многие годы работы, а я долго делаю кино, труд многих людей, продюсерские средства и так далее. Но я победил.
Да, фильм практически не брали на фестивали. Я не стесняюсь об этом говорить. Несмотря на все свои качества, он тонул, его не замечали. Чего и следовало ожидать. Но на юбилейном фестивале в Америке в Санта-Барбаре он всё-таки получил главный приз. И это позволило ему квалифицироваться на «Оскар» — быть посланным в Академию. А вот в Киноакадемию я уже отправил его как Константин Бронзит.
— То есть академики его смотрели, уже зная настоящее имя автора?
— Да. Хотя не знаю, насколько это мне помогло. Или не помогло.
— Как вы думаете, академики знали всю эту историю по поводу Тимура Когнова?
— Оргкомитет Киноакадемии знал, потому что мне нужно было это разрулить (несовпадение реального имени режиссера и того, что указано в титрах фильма. — Ред.). Ведь требовалось приложить сертификат победы на фестивале. Но в итоге это оказалось не так сложно.
— А те, кто голосовали?
— А они, скорее всего, не знали. Но, правда, кто-то мог знать, потому что перед голосованием в очень крупном американском журнале, посвященном анимации, вышло интервью со мной по этому поводу. И многие академики могли это прочитать.
«Академия смотрит на кино, а европейские фестивали — на паспорт».
— Можно ли что-то предсказать насчет исхода финальной борьбы за статуэтку?
— Ну, один к пяти шанс. Это лотерея! Откуда я знаю? Могу только сказать, что главный конкурент — фильм Butterfly. Всё. Я знал, что он попадёт в номинацию. Знал, что с него начнётся список. Остальные — менее конкурентны.
Фото: Cinéfeel ProdКадр из короткометражного фильма «Бабочка».
— Как вам кажется, то, что вы из России, может помешать победе?
— Если бы это влияло, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я бы даже до шорт-листа не дошёл. Академия, к счастью, смотрит кино, они про профессию. И успех «Трех сестер» — прямое доказательство. А вот европейские фестивали как раз смотрят сегодня на паспорт. И это противно.
— Вы посылали этот фильм на европейские фестивали?
— Я по всему миру фильм посылал! Как Тимур Когнов. Но дело не в этом. Я просто знаю, что есть декларация, согласно которой европейские фестивали сегодня не берут российские фильмы. Это как раз «отмена культуры». Но я подчёркиваю, что затеял свою акцию с картиной, сделанной под псевдонимом, еще десять лет назад. Это не имеет отношения к нынешней политической ситуации.
— Когда мы в России сможем увидеть фильм?
— Это к продюсерам вопрос. Я не знаю, я не хозяин фильма. Но я вас уверяю, что увидят. Потому что система работает так, что пираты об этом позаботятся.
— Поедете ли вы на церемонию вручения «Оскаров»?
— Конечно, поеду. Естественно.
— А как быть с визой в США? Успеете получить?
— А я позаботился заранее. Ещё летом сделал визу. Я всё спланировал, представьте себе мою режиссёрскую наглость.