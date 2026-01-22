«Я рискнул, но я победил»

Российский режиссер номинирован на «Оскар». Константин Бронзит в третий раз за свою карьеру вышел в финал этой гонки, попав в пятерку лучших в категории «анимационное короткометражное кино». Причем лента «Три сестры», за которую он был выдвинут, создана под псевдонимом — для того, чтобы репутация и известность автора не могли повлиять на жюри фестивалей, куда она отправлялась. О том, поедет ли он на церемонию в Лос-Анджелес и когда картину выпустят в России, Константин Бронзит рассказал «Известиям» вскоре после появления новостей о своей номинации.