«Ушедший год выдался слабым»: Кинокритик оценил номинантов на премию «Оскар»

Ушедший год выдался не самым богатым на картины, претендующие на «Оскар». Ничего сверхдостойного, эталонно-киношного я припомнить не могу. Это, видимо, и вылилось в такой подбор: номинируют почти все более-менее знаковые работы, но ни одна из них не отличилась по-настоящему. Та же «Битва за битвой» — нельзя сказать, что это великое кино на все времена. Интересно? Да. Но уровень — не «оскаровский». А «Грешники» — это и вовсе дно.