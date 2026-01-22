Ричмонд
«Ушедший год выдался слабым»: Кинокритик оценил номинантов на премию «Оскар»

Автор ютуб-канала BadComedian, кинокритик Евгений Баженов считает, что минувший год оказался неудачным для главной кинопремии мира «Оскар». В беседе с Life.ru он заявил, что большинство номинаций выглядят слабо, а по-настоящему выдающихся фильмов среди претендентов практически нет.

Ушедший год выдался не самым богатым на картины, претендующие на «Оскар». Ничего сверхдостойного, эталонно-киношного я припомнить не могу. Это, видимо, и вылилось в такой подбор: номинируют почти все более-менее знаковые работы, но ни одна из них не отличилась по-настоящему. Та же «Битва за битвой» — нельзя сказать, что это великое кино на все времена. Интересно? Да. Но уровень — не «оскаровский». А «Грешники» — это и вовсе дно.

Евгений Баженов.

Кинокритик.

Среди актёров он упомянул Тимоти Шаламе, сославшись на распространённое мнение о его игре в фильме «Марти великолепный», хотя сам эту картину не видел. В целом критик считает, что церемония, вероятно, не оправдает ожиданий публики.

Специалист отметил, что в итоге в номинации попали почти все заметные работы года, но ни одна из них не стала по-настоящему сильным событием. Даже проекты, которые изначально выглядели как «оскаровские», не смогли выделиться на фоне общего спада.

Ранее Life.ru писал, что американская академия кинематографических искусств и наук огласила список претендентов на главную кинематографическую награду. Церемония 98-й ежегодной премии «Оскар» состоится 15 марта. Также стало известно, что мультфильм петербургского аниматора «Три сестры» Константина Бронзита номинировали на «Оскар». К слову, в титрах автором картины числится некий Тимур Когнов.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.