МО: над регионами России сбито три БПЛА

В промежуток времени с 16:00 до 20:00 по мск дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Два беспилотника были ликвидированы в воздушном пространстве над территорией Республики Крым, еще один — над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.