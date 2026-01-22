Автоюрист Воропаев рассказал о наказании за еду за рулем во время движения

Водителю необходимо отказаться от употребления еды во время движения на автомобиле, если это может привести к ДТП, сообщил в беседе с aif.ru автоюрист Лев Воропаев.
Специалист при этом отметил, что в целом есть и пить за рулем не запрещено.
«Есть и пить во время езды на автомобиле в России не запрещено. Но водитель при этом должен действовать таким образом, чтобы не создавать опасность для себя и других участников дорожного движения», — пояснил эксперт.
Воропаев добавил, что решивший поесть за рулем водитель рискует стать виновником в дорожно-транспортном происшествии.
«Если будет доказано, что именно употребление еды способствовало тому, что водитель попал в ДТП, и именно эти его действия привели к негативным последствиям, то его могут признать виновным в аварии», — добавил автоюрист.
