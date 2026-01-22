На переправе в Тюменской области увеличили грузоподъемность

В Тюменской области на переправе через реку Тобол (210 км дороги Ярково — Новоалександровка — Ленино) грузоподъемность выросла вдвое — с 5 до 10 тонн. Это стало возможным после работ по намораживанию льда и контрольных замеров специальной комиссии. Информацию сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.