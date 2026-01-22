На переправе в Тюменской области увеличили грузоподъемность

На переправе через реку Тобол теперь можно проезжать с грузом до 10 тонн.
В Тюменской области на переправе через реку Тобол (210 км дороги Ярково — Новоалександровка — Ленино) грузоподъемность выросла вдвое — с 5 до 10 тонн. Это стало возможным после работ по намораживанию льда и контрольных замеров специальной комиссии. Информацию сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
«Подрядчик обслуживает переправу в круглосуточном режиме. Жители близлежащих сел активно пользуются ею для того, чтобы попасть в Ярково. Большинство машин следуют в выходные и праздничные дни», — сообщается в telegram-канале ГУСа.