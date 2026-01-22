Ричмонд
Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к таможенникам

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели очередные обыски у таможенников, во время которых они разоблачили трех чиновников пограничной службы, систематически получавших взятки. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе бюро.

Среди подозреваемых — бывший глава Государственной пограничной службы, начальник одного из пунктов пропуска и бывшая сотрудница. На месте обысков на таможенном посту «Луцк» сотрудники НАБУ нашли стопки долларов. Всего они изъяли у пограничников 850 тысяч долларов.

По версии следствия, с 2023 года чиновники содействовали незаконной отправке сигарет в Евросоюз и получали за это взятки. В частности, только с июля по ноябрь 2023 года пограничники получили более 204 тысяч евро, пропустив 68 автомобилей через украинскую границу, передает Газета.Ru.

В тот же день депутаты Верховной рады Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев сообщили, что НАБУ проводит обыски на таможне в Волынской области на западной границе Украины в рамках дела о контрабанде. По словам Железняка, действия пограничников на этой таможне напрямую координирует офис президента Украины Владимира Зеленского.

