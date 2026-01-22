Отпор пиратам Макрона: офицер сказал о расплате Франции за захват танкера

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что национальные ВМС задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, который, по утверждению властей, следовал из России. Эту ситуацию прокомментировал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это реакция Макрона после того, что случилось в Давосе. Он решил показать самостоятельность. Французы присоединились к американцам, англичане пытаются что-то сотворить. Франция, видимо, последовала тому, что было заявлено по Гренландии. Они решили, что имеют право быть хотя бы вассалами, а не рабами. Все это иначе, как пиратством и бардаком на флоте не назовешь», — отметил он.
Дандыкин подчеркнул, что поведение Франции является нарушением всех норм и правил.
«Это нарушение всего, что можно нарушить. Сейчас уже мы видим, как противник ноги вытирает обо все договорённости. То, на что сподобилось все могущество военное и военно-морское Франции, вот эта мелкая пакость. Нам нужно сделать выводы, решать вопрос по охране, сопровождению танкеров, тем более в нейтральных водах», — объяснил он.
Собеседник издания напомнил, что ранее в Средиземноморье украинские дроны атаковали наше судно, перевозившее агрегаты для нашего ледокола в Тихом океане.
«Даже уже в Средиземноморье есть неонацистские дела Украины. Они атаковали дронами наше судно, которое перевозило агрегаты для нашего ледокола в Тихом океане. Была такая ситуация, поэтому уже не мудрено, что с танкером так случилось», — добавил Дандыкин.
Макрон заявил, что задержанное судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании поддельного флага. Как заявила французская морская префектура, танкер следовал из Мурманска. Дополнительные сведения о судне и экипаже не приводятся.