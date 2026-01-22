Учёные обнаружили, что нежирная свинина полезнее, чем считалось ранее

В ходе работы специалисты изучили влияние рациона с минимально обработанной постной свининой на показатели физического и когнитивного старения. Исследование длилось восемь недель и проводилось с участием 36 здоровых людей в возрасте 65 лет. Участников разделили на две группы: одна получала свинину как основной источник белка, другая — нут, чечевицу, фасоль и горох.