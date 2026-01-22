Учёные обнаружили, что нежирная свинина полезнее, чем считалось ранее

Нежирная свинина может оказывать положительное влияние на здоровье и быть сопоставимой по пользе с бобовыми продуктами. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты нового исследования американских ученых.
В ходе работы специалисты изучили влияние рациона с минимально обработанной постной свининой на показатели физического и когнитивного старения. Исследование длилось восемь недель и проводилось с участием 36 здоровых людей в возрасте 65 лет. Участников разделили на две группы: одна получала свинину как основной источник белка, другая — нут, чечевицу, фасоль и горох.
По итогам эксперимента ученые зафиксировали улучшение чувствительности к инсулину в обеих группах, снижение уровня общего холестерина и уменьшение массы тела. При этом у участников, употреблявших свинину, лучше сохранялась мышечная масса, что, по мнению авторов работы, может быть важно для пожилых людей.
Исследователи подчеркнули, что речь идет именно о нежирной и минимально обработанной свинине, приготовленной без добавления лишнего жира. Авторы также указали на ограничения исследования, включая небольшую выборку и короткий срок наблюдений, и отметили необходимость более длительных исследований.
Ранее специалисты отмечали, что различные виды красного мяса — говядина, баранина и свинина — в целом сопоставимы по аминокислотному составу, однако отличаются по содержанию жиров и отдельных витаминов. Врачи подчеркивают, что ключевое значение имеет умеренность и способ приготовления мяса.