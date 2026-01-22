Психолог Качмар раскрыла, что толкает подростков на нападения в школах

Школьные инциденты с применением насилия совершают подростки, которые длительное время находятся в тяжелом психологическом состоянии. Такое мнение в разговоре с «Российской газетой» высказала социальный психолог Светлана Качмар, комментируя нападение семиклассника на уборщицу в лицее Нижнекамска.