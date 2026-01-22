Ричмонд
Психолог Качмар раскрыла, что толкает подростков на нападения в школах

Эксперт Светлана Качмар заявила, что чаще всего подростки нападают на школы на фоне тяжелого психологического состояния.

Источник: Аргументы и факты

Школьные инциденты с применением насилия совершают подростки, которые длительное время находятся в тяжелом психологическом состоянии. Такое мнение в разговоре с «Российской газетой» высказала социальный психолог Светлана Качмар, комментируя нападение семиклассника на уборщицу в лицее Нижнекамска.

По словам эксперта, поиск внешних причин, таких как компьютерные игры или влияние «кураторов», размывает ответственность и мешает понять истинные мотивы таких школьников. Качмар убеждена, что запреты не работают, а подростки, доведенные до отчаяния равнодушием окружения, найдут способ проявить агрессию.

Психолог отметила, что полностью искоренить единичные случаи насилия невозможно. Ключевой мерой профилактики она назвала необходимость сохранять доверительный контакт с подростком, вовремя замечать изменения в его состоянии и вести с ним открытый диалог на морально-нравственные темы.

Ранее очевидцы рассказали, что происходило в лицее в Нижнекамске во время нападения.