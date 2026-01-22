В Ростовской области экс-заместителей губернатора будут судить за мошенничество

Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Константина Рачаловского ещё в феврале прошлого года, после чего суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Через несколько дней в следственный изолятор был помещён советник губернатора Виктор Гончаров, который свою вину полностью отрицает. Обоим фигурантам, в зависимости от роли, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с последующим запретом занимать определённые должности.