В Ростовской области экс-заместителей губернатора будут судить за мошенничество

«Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников Виктора Гончарова, Константина Рачаловского, Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2018 году чиновники организовали предоставление государственных субсидий группе компаний, которые занимались производством мяса птицы. Расследование установило, что данные предприятия на тот момент уже находились в тяжёлом финансовом положении и вскоре после получения денег обанкротились. В результате незаконных действий экс-чиновников бюджету был причинён ущерб, превышающий 155 миллионов рублей.
Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Константина Рачаловского ещё в феврале прошлого года, после чего суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Через несколько дней в следственный изолятор был помещён советник губернатора Виктор Гончаров, который свою вину полностью отрицает. Обоим фигурантам, в зависимости от роли, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с последующим запретом занимать определённые должности.
Ранее на Кубани правоохранительными органами задержан действующий министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев. Он фигурирует в антикоррупционном иске Генеральной прокуратуры, связанном с деятельностью бывшего депутата Государственной думы Анатолия Вороновского.
