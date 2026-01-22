Ричмонд
Имущество экс-председателя Ростовского облсуда обращено в доход государства

У экс-судья из Ростовской области конфисковали недвижимость, автомобили, деньги и драгоценности.

Источник: Комсомольская правда

Имущество бывшего председателя Ростовского областного суда будет обращено в доход государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Напомним, 22 декабря 2025 года экс-судья Елена Золотарева была признана виновной в получении взяток. Установлено, что на эти деньги она приобретала недвижимость и транспортные средства, которые оформляла на своего сына и доверенное лицо.

По иску заместителя Генерального прокурора РФ суд вынес решение, по которому имущество будет обращено в доход государства. Это квартира, машино-место, автомобили «Тайота Лэнд Крузер» и «Тайота Алфард».

Кроме того, в доход государства обращены денежные средства, обнаруженные в ходе обысков дома и в служебном кабинете экс-судьи (в рублях, долларах и евро), а еще драгоценности, общая стоимость которых составила 17 600 749 рублей.

— С Золотаревых также взыскано 4 000 000 рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости, — говорится в сообщении.

