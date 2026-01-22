Ричмонд
Трамп собрался судиться с крупнейшим банком США: президент хочет компенсацию в пять миллиардов долларов

Fox News: Трамп подаст иск на банк JPMorgan Chase на 5 миллиардов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подаст масштабный иск на крупнейший американский банк JPMorgan Chase. Он требует компенсацию в пять миллиардов долларов, обвиняя банк и его главу Джейми Даймона в политически мотивированном отказе в обслуживании. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Трамп утверждает, что финансовое учреждение преднамеренно прекратило с ним работу. Причиной он называет политическую предвзятость руководства банка.

Этот иск стал очередным громким судебным разбирательством с участием Трампа. Ранее аналогичные иски к его администрации подали власти пяти американских штатов.

Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк оспаривают решение федерального правительства. Речь идет о заморозке финансирования социальных программ более чем на десять миллиардов долларов.

Штаты подали заявление в федеральный суд Манхэттена. Поводом стало решение Минздрава США ограничить выделение средств на программы поддержки семей и детства до завершения дополнительных проверок.

