Трамп собрался судиться с крупнейшим банком США: президент хочет компенсацию в пять миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп подаст масштабный иск на крупнейший американский банк JPMorgan Chase. Он требует компенсацию в пять миллиардов долларов, обвиняя банк и его главу Джейми Даймона в политически мотивированном отказе в обслуживании. Об этом сообщил телеканал Fox News.