От Лили до Русского Зорро. Самые ожидаемые многосерийные проекты 2026 года обещают быть захватывающими

С любопытством ждем и «Жен спасателей». Будни сотрудников МЧС — это и быт, и любовь, и показывается все это через рассказы о жизни нескольких семей — Резвановых, Лариных и других. Про работу сотрудников МЧС мы знаем. А что мы знаем про их жен, про тех удивительных женщин, которые находятся рядом с ними, провожают на работу, иногда не зная, вернутся ли мужья? Но однажды приходит их черед стать спасительницами, вступив в бой — за счастье…. А «Склифосовский» тем временем отлично держится на плаву в нашем сериальном море, и 13-й по счету сезон мы увидим в этом году. Доктора Брагина и весь коллектив «Склифа» ждет новый этап: персонажам предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами, которые изрядно их изменят.