От Лили до Русского Зорро. Самые ожидаемые многосерийные проекты 2026 года обещают быть захватывающими

Вступив в новый год, телевидение вступило и в новое межканальное соревнование. Надо сказать, что год от года зрительский выбор становится все более непростым, но основное внимание большинства из смотрящих, как правило, сосредотачивается на сериальных проектах. Именно о них — самых ожидаемых проектах 2026 года, о главных «козырях» телеканалов и платформ мы сегодня и расскажем.
Как известно, о вкусах спорить трудно. Одному нравится арбуз, другому — свиной хрящик. В этом смысле сейчас предъявить претензии телевидению невозможно: оно стремится удовлетворить абсолютно все требования и, что важнее, даже ожидания зрителей! А те, в свою очередь, становятся все искушеннее. Тем не менее телеканалы способны нас удивлять, что доказывает их «сериальный план» на ближайшие 12 месяцев.
Первый канал.
Один из самых ожидаемых сериалов наступившего года — это, конечно, «Лиля». Непростая муза Владимира Маяковского у одних людей вызывала восторг, у других — оторопь и неприятие. Вера Сторожева — режиссер с прекрасной репутацией, ей за последние годы удалось потрафить публике не один раз — один снятый ею «Шифр» дорогого стоит. И вот — «Лиля». Заранее можно предположить, какой взрыв обсуждений этот сериал вызовет!
«Лиля» — страстная драма о легендарной музе авангарда Лили Брик (Мария Смольникова) и ее роковой связи с Владимиром Маяковским (Андрей Максимов). Шестьдесят лет жизни Лили Брик — от начала любви к ней Маяковского до ее ухода в августе 1978 года — это огромный период, вместивший в себя массу общественных и личных событий. Кстати, Вера Сторожева обещала, что эта история будет «очеловечена»: представляя фильм, она говорила, что его герои — «не памятники, а живые люди с болью, страстями и ошибками». Интересно, к слову, а разве могло быть иначе?
Никуда не денутся из сетки Первого канала и их шикарные исторические и ретросериалы. Нас ждут «Романовы: Преданность и предательство», «Новороссия. Потемкин», «Павел. Первый и последний», а также историческая драма «Хозяин Москвы» — о возрождении столицы после пожара 1812 года. Ждут также остросюжетный детектив «Затмение», основанный на реальных событиях 1960 года, когда в Москве вспыхнула черная оспа. И крупномасштабная историческая сага «Порода», охватывающая жизнь Донбасса от революции до смерти Сталина. Будет также необычный сериал «Чудо» — о вере в силу человеческой энергии и слова, деньгах и обмане. В ролях — Ида Галич, Денис Шведов и Сергей Гилев.
К числу самых ожидаемых относится и новый «Мосгаз», но пока съемки его только запланированы — на весну.
Поклонники сериалов Первого канала могут особо не нервничать — с прежними любимцами в угоду новым их никто не разлучит. Будут продолжены и «Такси под прикрытием», и «Доктор Преображенский», и «Ищейка» — уже девятая! Ну и ждем «Казанову-3»! 8 серий, помноженные на обаяние Хабарова, это просто бомба! В ансамбле женских персонажей нового сезона появятся Марина Ворожищева, Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Юлия Волкова, Марина Доможирова, Анастасия Имамова и Элизабет Дамскер.
А любители детективов не должны пропустить в сетке «Маму» — новую работу Дмитрия Иосифова. Как говорится, лихо закручен сюжет….
Россия 1.
Мы уже не раз, начиная с самого старта съемок, писали об этом проекте. Да-да, наконец-то до выхода «Князя Андрея» осталось не так много времени. Древняя Русь, 12 век, распри князей, междоусобицы. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха, возвращается после нескольких лет проживания в Византии домой. Его мечта — княжить на Суздальской земле, превращая ее в процветающий центр Руси. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов….
Красота картинки — потрясающая. В ролях: Александр Голубев (не князь, а мечта!), Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.
Перспективными кажутся проекты «Американец» с Антоном Шагиным и Любовью Константиновой, а также второй сезон «Загляни ему в голову». Кирилл Жанаров в этой роли невероятно хорош, ну просто идеальный образ.
С любопытством ждем и «Жен спасателей». Будни сотрудников МЧС — это и быт, и любовь, и показывается все это через рассказы о жизни нескольких семей — Резвановых, Лариных и других. Про работу сотрудников МЧС мы знаем. А что мы знаем про их жен, про тех удивительных женщин, которые находятся рядом с ними, провожают на работу, иногда не зная, вернутся ли мужья? Но однажды приходит их черед стать спасительницами, вступив в бой — за счастье…. А «Склифосовский» тем временем отлично держится на плаву в нашем сериальном море, и 13-й по счету сезон мы увидим в этом году. Доктора Брагина и весь коллектив «Склифа» ждет новый этап: персонажам предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами, которые изрядно их изменят.
Кажется, должен получиться очень интересным и второй сезон «Художника». Этот сериал уже немного подзабыли, что обидно, поскольку в первом сезоне был потрясающий тандем Горбатов — Смоляков. В ролях во втором сезоне — Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин и другие актеры. Любители же спортивных драм и мелодрам оценят Михаила Пореченкова во втором сезоне «Чаек». Продолжение получит «Алла-Такси» со Светланой Колпаковой и «Овчарка» с Еленой Подкаминской, а также интереснейший «Краснов». В этом сезоне гениальный диагност, супердоктор, не помнящий период своей жизни длиной в девять лет, вдруг начнет медленно вспоминать прошлое, борясь за главную любовь своей жизни, — отделение, которым руководит и на которое кое-кто решил покуситься…. Картина и напряженная, и «залипательная», уж поверьте. В ролях — Игорь Петренко, Ольга Красько, Александра Никифорова и другие.
НТВ.
У этого телеканала планов всегда громадье. В 2026 году нам покажут уже полюбившиеся франшизы — «Первый отдел» (здравствуй, 5-й сезон), «Невский, “Шеф” (8-й сезон, заходи), “Черное солнце” (2-й сезон, привет) и другие, а также “явят миру” абсолютные новинки. Из длинного списка “многосезонников” упомянем также обязательно “Шефа” с Андреем Чубченко (8-й сезон) и зашедшую на второй сезон “Высшую меру” с Александром Бухаровым.
Ну, а «козыри» НТВ — это, конечно, жутковатая «Айда!», криминальная ретродрама, рассказывающая о реальных событиях, что происходили в СССР в конце 70-х. Банда «Тяп-Ляп», в роли главы которой мы увидим Даниила Воробьева, стала предтечей тех бандитских образований, что были популярны в 1990-е.
Но не едиными страшилками жив НТВ! В комедийном детективе «Псы и волки» Сергей Жарков перевоплотился в Алексея Шувалова по кличке Магабан — дерзкого бандюгана из 90-х, но слишком человечного для криминала, а Максим Стоянов исполнил роль Игоря Рубцова по прозвищу Брюс — скандального в прошлом опера. Первый устраивается работать банщиком, а второй трудится там же охранником. Убийство, которое пытаются на них повесить, объединит бывших врагов.
Обещает быть любопытным и новый проект НТВ, действие которого развернется на территории нового субъекта Российской Федерации: Александр Константинов сыграл оперативника в отставке Тимофея Забелина, который возвращается на юг Запорожской области — в Бердянск. Работать тут не просто трудно, это совсем другой мир, в котором задержание хулигана может обернуться перестрелкой с применением тяжелого оружия, а выезд на место преступления — засадой вражеских диверсантов. Проект, кстати, так и называется: «Новая земля».
Интересной, но жесткой работой будет, судя по всему, и «Число зверя». Действие разворачивается в 1990-е годы. Следователь Смоленской прокуратуры Алексей Кирсанов (Дмитрий Паламарчук) получает от местной ОПГ «черную метку» — на него начинается охота. Уезжать, чтобы избежать рисков, он не хочет. Но тут ситуацию усугубляют зверские расстрелы мирных семей…. Дело «пахнет» маньяком….
Покажут на НТВ и «Огонь» (расследование обстоятельств пожара — ерунда, главное — в сериале снялся немеркнущая звезда НТВ Никита Панфилов), и проект «Законник» с Романом Маякиным и Александром Устюговым. В принципе, этих двух фамилий достаточно, чтобы было не скучно.
ТВ-3.
Самый мистический из всех телеканалов первый свой сюрприз преподнесет зрителям уже 16 февраля, когда начнется показ нового 16-серийного проекта «Менталистка» — мистической мелодрамы о силе интуиции, поиске близких и сложных тайнах прошлого. Режиссером «Менталистки» выступил Руслан Паушу (тот самый, что снял «Идеальную жертву»). Психолог Полина Михайлова (Александра Никифорова) обладает даром, прикасаясь к предмету или человеку, она может увидеть их прошлое. Скрывая свои способности от окружающих, Полина устраивается работать в полицию, чтобы найти пропавшую сестру, и начинает работать в паре с капитаном Игорем Ветровым (Макар Запорожский). А он профессионал и страшный скептик…. Только со временем и он признает, что его напарница очень ценный сотрудник.
Кстати, рассказывая о работе над проектом, Руслан рассказал, что, пока шла работа над картиной, съемочную группу буквально преследовала мистика: «…реквизит мог исчезнуть и появиться в другом месте, а иногда предметы двигались в кадре, будто кто-то хотел добавить в историю еще больше загадок».
Конечно, на телеканале ТВ-3 порадуют зрителей яркими сериальными проектами, но особая ставка сделана, как кажется, на проект «Дубровский. Русский Зорро» с Олегом Гаасом в главной роли. Мы о нем тоже подробно писали, остается дождаться его выхода.
…Знакомые со школьных лет герои оживают в памяти. После скитаний по миру Владимир Дубровский возвращается в Россию под новым именем и с новым лицом, теперь он — Дон Диего де ла Вега. А в Кистеневке все, как и было — разве что произвол помещичий совсем уже не знает укорота, а разбойники на дорогах называют себя Дубровскими! И наш герой оказывается втянут в опасную игру против семьи Кирилы Петровича Троекурова, с которым у него еще не сведены счеты….
Олег Гаас, кстати, к своему герою относится трепетно: «Владимир Дубровский — раненый волк, потерявший все: родителей, родину, имя. Он возвращается на руины — и в этом его самая глубокая, честная суть. А Дон Диего де ла Вега — лишь маска, под которой прячется напряженный зверь. Я соединяю их через внутренний конфликт: одна часть героя мечтает о простой человеческой жизни — любить, дышать, жить в мире. Другая — постоянно напоминает: мир играет по другим правилам…». В общем, все говорит о том, что будет интересно.
Повышенный интерес вызывает и «Террикон» — еще один проект ТВ-3 с Кириллом Гребенщиковым, Валерией Федорович и Юлией Волковой. По сюжету Платон с сыном Никитой приезжает в бывший шахтерский поселок. И вскоре его сын исчезает после вечеринки с местными ребятами, а еще одного ее участника находят мертвым у себя дома…. Платон намерен во что бы то ни стало разыскать сына, но сталкивается с совершенно необычными событиями, происходящими на этой странной земле. Мистический триллер тянет на 12 серий, ждем и… нервничаем!
ТВЦ.
В начале весны зрителей ТВЦ ждут две премьеры: сначала покажут 3-й и 4-й сезоны детективной мелодрамы «Приют счастья». Сюжет раскручивается все круче и круче, в «Приюте» поочередно нападают на сотрудников, Жене Хомской приходится вести несколько дел одновременно, решая параллельно проблемы с мужем, который тоже исчезает в неизвестном направлении. Потом на канале будет показано продолжение уже всем давно полюбившихся «Загадок…» — 13-й и 14-й части проекта: «Загадка Лейбница» и «Загадка Пьетро Бонго». По сценарию, Ольга Барковская (Алена Коломина) и ее подруга следователь СК Светлана Карташова (Елена Валюшкина) находят в лесу тело айтишника Валерия Лыткина. Карташова возглавляет расследования убийства Лыткина, но не находит людей, желающих ему смерти. Ольга, изучив новую видеоигру Лыткина «Незваные гости», выясняет, что у многих персонажей был реальный прототип. Другими словами, Лыткин «спрятал» своих друзей и врагов в игре. И чтобы найти их, Ольга должна понять речь персонажей в игре, а говорит они двоичным кодом….
Ну, а в середине мая состоится премьера 4-го и 5-го сезонов рейтингового детектива ТВЦ «Два капитана». Роли в проекте сыграли: Олеся Фаттахова, Антон Даниленко, Валерий Смекалов и другие артисты. В новых сериях: убит сосед Мироновых — крайне неприятный человек, наживший себе кучу врагов. По времени это совпадает с пожаром в доме Кати. Связаны ли эти события? Расследуя прошлое убитого, Катя и Романов выясняют, что несколько лет назад он был присяжным на судебном процессе. Подняв документы, они обнаруживают, что из двенадцати присяжных одиннадцать уже мертвы…. Ну, а в следующей части вас ждет новое дело-загадка. Кто-то заказал одной женщине черное платье. И вскоре она стала вдовой. Что это, совпадение или….
Ожидаемые зарубежные проекты:
Фонари — третий сериал DC Universe, премьера состоится в середине года. Рассказывает о межгалактических полицейских, которые носят кольца, дающие им контроль над физическим миром;Паук-Нуар — альтернативная и более мрачная версия культового супергероя Marvel;Рыцарь Семи Королевств — приквел по вселенной Джорджа Р. Р. Мартина, показ — с 18 января 2026 года. В центре сюжета — приключения рыцаря Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга;Бегущий по лезвию 2099 — первый сериал во вселенной «Бегущего по лезвию». Действие разворачивается спустя 50 лет после событий «Бегущего по лезвию 2049».
Знаковые проекты платформ:
Майор Гром: Игра против правил — сиквел кинофраншизы, премьера 19 января;Вегетация — фантастический проект по одноименному роману Алексея Иванова;Трудно быть богом — экранизация повести братьев Стругацких;Полдень — научная фантастика с Максимом Матвеевым в главной роли.