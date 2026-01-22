Поезд «Иволга» в тестовом режиме проехал от Москвы до Калуги

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что прошедшим летом в столице завершили обновление подвижного состава на МЦД. Всего с 2014 года было поставлено 398 современных составов, включая «Иволги» и ЭП2Д. При этом в 2025 году в метро столицы поступило 288 вагонов серии «Москва-2024».