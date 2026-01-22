«Я победил уже»: аниматор Бронзит прокомментировал номинацию на «Оскар»

Российский художник-аниматор Константин Бронзит прокомментировал номинацию его мультфильма «Три сестры» на премию американской киноакадемии «Оскар». По его словам, сам факт номинации его творения уже является победой для него.
— Впечатления самые чудесные. В принципе я победил уже. Это ощущение того, что у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм, — рассказал Бронзит РИА Новости.
Также он заверил, что планирует присутствовать и на самой церемонии.
Короткометражный мультфильм «Три сестры» номинировали на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимированный короткометражный фильм». Вместе с Бронзитом за статуэтку будут бороться мультфильмы «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами» и «Пенсионный план».
Номинантов этого года объявили во время трансляции, которая прошла на YouTube-канале премии. Причем хоррор-фильм «Грешники» побил исторический рекорд и поборется за приз сразу в 16 номинациях. «Вечерняя Москва» собрала список номинантов на основные номинации премии.