Во Франции закроют престижную школу, где избивали дочь экс-премьера Байру

Престижную католическую школу Нотр-Дам-де-Беттарам во Франции, где дочь бывшего премьер-министра страны Франсуа Байру Элен Перлан подвергалась избиениям, закроют, заявил глава Национальной федерации органов управления католическими учебными заведениями Пьер-Венсан Гере.
«Беттарам закроется. Это учреждение очерняет своей репутацией целостность католического образования», — заявил Пьер-Венсан Гере в эфире RTL.
По его словам, школу планируют закрыть летом.
В 2024 году правоохранители завели расследование на фоне жалоб от пострадавших. Следствие идет в отношении правонарушений, которые произошли в школе в 70-х и 90-х годах. В общей сложности от экс-учеников учебного заведения подали более 200 жалоб. Они заявляют о физическом или сексуальном насилии.
В начале июля 2025 года вышел отчет по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками школы. В нем указывалось на «бездействие» Франсуа Байру. На момент правонарушений он занимал должность министра образования и председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи, где находится школа. Элен Перлан также заявляла, что подвергалась избиениям.