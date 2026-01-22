Во Франции закроют престижную школу, где избивали дочь экс-премьера Байру

В 2024 году правоохранители завели расследование на фоне жалоб от пострадавших. Следствие идет в отношении правонарушений, которые произошли в школе в 70-х и 90-х годах. В общей сложности от экс-учеников учебного заведения подали более 200 жалоб. Они заявляют о физическом или сексуальном насилии.