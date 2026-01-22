Ричмонд
Уволенному за прогул финну выплатят €40 тысяч из-за смерти кота

В Финляндии суд встал на сторону автомеханика, который взял больничный из-за тяжёлого эмоционального состояния после смерти любимого кота. Животное пришлось усыпить, и мужчина, по данным Bild, не смог выйти на работу по психологическим причинам.

Сотрудник предоставил работодателю медицинскую справку, однако руководство автомастерской отказалось признать её уважительной. Начальник потребовал либо немедленно выйти на работу, либо уволиться. Опасаясь потерять место, мужчина вернулся, но вскоре его всё равно уволили, указав, в частности, «прогул».

После этого бывший работник обратился в районный суд Тампере. Суд признал, что его психоэмоциональное состояние действительно давало право на больничный, а увольнение было незаконным. Компанию обязали выплатить более 40 тысяч евро — за период нетрудоспособности, моральный вред и судебные расходы. Сам истец не дожил до оглашения решения, поэтому средства будут перечислены его наследникам.

Ранее Life.ru писал, что в Приморье полиция задержала мужчину, застрелившего чужую собаку ради еды. Пневматическая винтовка, из которой был совершён выстрел, изъята и направлена на исследование, а на подозреваемого заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

