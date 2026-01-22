Уволенному за прогул финну выплатят €40 тысяч из-за смерти кота

Сотрудник предоставил работодателю медицинскую справку, однако руководство автомастерской отказалось признать её уважительной. Начальник потребовал либо немедленно выйти на работу, либо уволиться. Опасаясь потерять место, мужчина вернулся, но вскоре его всё равно уволили, указав, в частности, «прогул».
После этого бывший работник обратился в районный суд Тампере. Суд признал, что его психоэмоциональное состояние действительно давало право на больничный, а увольнение было незаконным. Компанию обязали выплатить более 40 тысяч евро — за период нетрудоспособности, моральный вред и судебные расходы. Сам истец не дожил до оглашения решения, поэтому средства будут перечислены его наследникам.
