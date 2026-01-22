Как писал сайт KP.RU, ранее гражданин США Алекс Грэй рассказал, что приехал в Россию, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Боец уверен, что РФ находится на правильной стороне истории и хочет, чтобы его новая жизнь была связана со службой. Кроме того, мужчина был не согласен с современными ценностями в США, и поэтому пожелал построить свою жизнь именно в России, где традиционные ценности и православие по-прежнему относятся к главным элементам общества.