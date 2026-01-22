23-летний американец Джон с позывным «Рэмбо» приехал в Россию, чтобы участвовать в боевых действиях в зоне СВО на стороне российской армии. Об этом сообщил телеканал RT.
По данным издания, боец успел побывать штурмовиком, пулеметчиком, получил серьезные ранения, после чего переучился на оператора БПЛА.
«В конце 2023 года я наконец решил, что хочу отправиться на СВО. Что-то внутри меня подсказывало, что я должен пойти и сделать это, иначе в будущем я всегда буду сожалеть о том, что не участвовал», — отметил военный.
«Рэмбо» отметил, что после первой неудачной попытки заключить контракт с Минобороны РФ, в начале 2024 года он оказался на передовой в составе 4-й танковой дивизии.
По его словам, никакой особенной истории с его позывным нет. Он его получил, потому что его зовут Джон и он был пулеметчиком. Кроме того, ему говорили, что фильмы про Рэмбо имеют культовый статус в России.
Джон подчеркнул, что уже можно сказать, что он в России освоился. Также парень очень благодарен за то, что удалось получить российское гражданство.
Как писал сайт KP.RU, ранее гражданин США Алекс Грэй рассказал, что приехал в Россию, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Боец уверен, что РФ находится на правильной стороне истории и хочет, чтобы его новая жизнь была связана со службой. Кроме того, мужчина был не согласен с современными ценностями в США, и поэтому пожелал построить свою жизнь именно в России, где традиционные ценности и православие по-прежнему относятся к главным элементам общества.