Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минюст России разработал законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Обработка биометрических персональных данных подозреваемых и обвиняемых. Обработка сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей, может осуществляться администрацией места содержания под стражей для установления их личности без согласия субъекта персональных данных», — говорится в законопроекте.
Предполагается, что обработка биометрии указанных категорий лиц применяется в целях обеспечения безопасности на объектах органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Также отмечается, что предлагаемые новеллы будут реализовываться в рамках мероприятий, предусмотренных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства.