Путин продлил проект по переходу на новую систему высшего образования

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 2030 года пилотный проект по переходу РФ на новую систему высшего образования.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования.
«Внести в указ президента РФ от 12 мая 2023 года № 343 “О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования”… следующие изменения… в пункте 1 слова “в 2023/24 — 2025/26 учебных годах” заменить словами “в 2023/24 — 2029/30 учебных годах” — говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовых актов.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.