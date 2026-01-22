Ричмонд
Теплые остановки в Салехарде продолжают работать в условиях аномальных морозах

В Салехарде уже несколько недель держится температура ниже −30 градусов, но теплые остановки продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая пассажирам комфортные условия ожидания транспорта. Обслуживание и контроль технического состояния павильонов проводятся ежедневно. Об этом сообщила пресс‑служба городской администрации.

Из 84 автобусных остановок в Салехарде 51 оборудована системой обогрева.

«Следует учитывать, что низкие температуры негативно сказываются на работе электрооборудования. В целях предотвращения сбоев и выхода техники из строя температурный режим в теплых остановках не изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха и сохраняется в установленном зимнем режиме», — сказано в telegram-канале мэрии.

В Салехарде оборудовано 84 автобусные остановки, из них 51 — теплая. Павильоны размещены, в том числе вблизи социальных учреждений. Задача теплых остановок — поддерживать плюсовую температуру внутри помещений, чтобы пассажиры могли комфортно ждать транспорт даже в сильные морозы.