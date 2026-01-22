Теплые остановки в Салехарде продолжают работать в условиях аномальных морозах

«Следует учитывать, что низкие температуры негативно сказываются на работе электрооборудования. В целях предотвращения сбоев и выхода техники из строя температурный режим в теплых остановках не изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха и сохраняется в установленном зимнем режиме», — сказано в telegram-канале мэрии.