Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды

Ранее экономист Никита Шатохин заявил, что инвестиции в медь не принесут сверхприбыли, сравнимой с ростом биткоина. Он назвал идею быстрого обогащения большим заблуждением. По мнению эксперта, скупать физическую медь — сомнительная затея из-за высоких затрат на хранение и низкой ликвидности. Также мы писали, что Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря росту стоимости золота. Эта прибыль почти сравнима с объёмом замороженных западных активов страны. С февраля 2022 года Евросоюз заблокировал российские суверенные активы на сумму около 210 млрд евро (примерно 244 млрд долларов), размещённые в странах блока.