Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды

На Нью-Йоркской товарной бирже Comex зафиксирован рост котировок драгоценных металлов. Согласно данным торговой площадки, стоимость фьючерсного контракта на золото с поставкой в феврале 2026 года впервые в истории превысила уровень в 4900 долларов за тройскую унцию.

Источник: Life.ru

В ходе торгов показатель достиг отметки в 4900,6 доллара, что означало прирост более чем на один процент. Чуть позже рост котировок ускорился, и цена приблизилась к 4902 долларам за унцию.

Параллельно рекордный скачок продемонстрировало и серебро. Биржевая цена на этот металл увеличилась более чем на три с половиной процента, впервые преодолев психологически важную границу в 96 долларов за тройскую унцию. По информации биржи, стоимость мартовского фьючерса на серебро в определенный момент достигала 95,975 доллара, а пиковые значения и вовсе превышали 96-долларовый рубеж.

Ранее экономист Никита Шатохин заявил, что инвестиции в медь не принесут сверхприбыли, сравнимой с ростом биткоина. Он назвал идею быстрого обогащения большим заблуждением. По мнению эксперта, скупать физическую медь — сомнительная затея из-за высоких затрат на хранение и низкой ликвидности. Также мы писали, что Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря росту стоимости золота. Эта прибыль почти сравнима с объёмом замороженных западных активов страны. С февраля 2022 года Евросоюз заблокировал российские суверенные активы на сумму около 210 млрд евро (примерно 244 млрд долларов), размещённые в странах блока.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше