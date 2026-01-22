Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды

В ходе торгов показатель достиг отметки в 4900,6 доллара, что означало прирост более чем на один процент. Чуть позже рост котировок ускорился, и цена приблизилась к 4902 долларам за унцию.
Параллельно рекордный скачок продемонстрировало и серебро. Биржевая цена на этот металл увеличилась более чем на три с половиной процента, впервые преодолев психологически важную границу в 96 долларов за тройскую унцию. По информации биржи, стоимость мартовского фьючерса на серебро в определенный момент достигала 95,975 доллара, а пиковые значения и вовсе превышали 96-долларовый рубеж.
Ранее экономист Никита Шатохин заявил, что инвестиции в медь не принесут сверхприбыли, сравнимой с ростом биткоина. Он назвал идею быстрого обогащения большим заблуждением. По мнению эксперта, скупать физическую медь — сомнительная затея из-за высоких затрат на хранение и низкой ликвидности. Также мы писали, что Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря росту стоимости золота. Эта прибыль почти сравнима с объёмом замороженных западных активов страны. С февраля 2022 года Евросоюз заблокировал российские суверенные активы на сумму около 210 млрд евро (примерно 244 млрд долларов), размещённые в странах блока.
