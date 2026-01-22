В Китае собака месяц ждала умершего хозяина у двери их квартиры

В Китае собака по кличке А Ван прожила десять лет вместе с мужчиной, который скончался в начале декабря от болезни. После смерти хозяина пес оказался на улице, так как сын умершего мужчины отказался заботиться о питомце.
Животное не понимало, что хозяин умер, и оставалось у подъезда их квартиры.
Соседи пытались облегчить жизнь собаки: стелили на пол ткань, чтобы ей было теплее, подкармливали и даже пытались забрать ее. Однако А Ван отказывался от еды и не подпускал к себе людей, при этом оставался спокойным и послушным.
Когда на улице резко похолодало из-за грозы, собака исчезла. Соседи начали ее искать и на второй день, 8 января, нашли А Вана в кустах около многоэтажного дома. Пес был сильно истощен и напуган, после чего его передали ветеринарам.
Ветеринары оценили состояние А Вана как тяжелое и отметили наличие психологической травмы из-за потери хозяина. Один из соседей решил забрать собаку к себе, чтобы подарить ей новый дом.
Ранее сообщалось, что В Ачинске собака спасла 16-летнюю девочку во время пожара, но сама погибла.