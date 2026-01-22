Потерпевшие подадут иск к белорусу, бросившему об пол ребёнка в Шереметьево

«Иск будет заявлен на судебном заседании 4 числа (февраля) по компенсации», — цитирует Шарифова РИА «Новости».
По его словам, иск будет подан непосредственно на судебном заседании. В четверг дело рассматривалось Химкинским городским судом в закрытом режиме.
Как уже писал Life.ru, 31-летний гражданин Белоруссии швырнул двухлетнего ребёнка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Сам малыш уже выписан из больницы, его состояние улучшилось. Сейчас злоумышленника требуют отправить в психбольницу.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.