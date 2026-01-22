Потерпевшие подадут иск к белорусу, бросившему об пол ребёнка в Шереметьево

Как уже писал Life.ru, 31-летний гражданин Белоруссии швырнул двухлетнего ребёнка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Сам малыш уже выписан из больницы, его состояние улучшилось. Сейчас злоумышленника требуют отправить в психбольницу.