Потерпевшие подадут иск к белорусу, бросившему об пол ребёнка в Шереметьево

Потерпевшая сторона 4 февраля намерена заявить иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, который бросил мальчика на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказал адвокат потерпевших Теюб Шарифов.

«Иск будет заявлен на судебном заседании 4 числа (февраля) по компенсации», — цитирует Шарифова РИА «Новости».

По его словам, иск будет подан непосредственно на судебном заседании. В четверг дело рассматривалось Химкинским городским судом в закрытом режиме.

Как уже писал Life.ru, 31-летний гражданин Белоруссии швырнул двухлетнего ребёнка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Сам малыш уже выписан из больницы, его состояние улучшилось. Сейчас злоумышленника требуют отправить в психбольницу.

