В Италии пациент избил и покусал врача в больнице после долгого ожидания приема

Еще один случай похожего неадекватного поведения произошел в России. В ноябре пожилая жительница дома на Амурской улице во Владивостоке напала на других жильцов с бревном, а одну из соседок сильно укусила за руку. Горожане рассказали, что буйная пенсионерка занимается самовольным «благоустройством» двора, что сильно не нравится остальным. Например, она рубит кустарниковые деревья, приносит из соседних дворов мусор после ремонта и с помощью него «облагораживает» территорию.