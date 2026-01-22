В Италии пациент избил и покусал врача в больнице после долгого ожидания приема

Пациент одной из римских больниц жестоко избил и покусал врача после долгого ожидания приема. Об этом пишет издание RomaToday.
26-летний пациент находился в неадекватном состоянии. Мужчина внезапно набросился на 46-летнего врача во время приема. Он несколько раз ударил медика, а затем искусал.
Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Пациента задержали и отправили под домашний арест. Профсоюз медицинских работников осудил инцидент, при этом назвав насилие в отношении медиков «хронической и системной проблемой» Италии.
Работники утверждают, что только за прошлый год в стране зафиксировали свыше 20 тысяч подобных случаев агрессии. На основании этой статистики организация потребовала от властей принятия реальных мер по обеспечению безопасности врачей и медсестер в больницах, говорится в материале.
Еще один случай похожего неадекватного поведения произошел в России. В ноябре пожилая жительница дома на Амурской улице во Владивостоке напала на других жильцов с бревном, а одну из соседок сильно укусила за руку. Горожане рассказали, что буйная пенсионерка занимается самовольным «благоустройством» двора, что сильно не нравится остальным. Например, она рубит кустарниковые деревья, приносит из соседних дворов мусор после ремонта и с помощью него «облагораживает» территорию.