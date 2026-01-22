Ричмонд
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ

ООН, 22 янв — РИА Новости. США больше не являются частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Источник: Reuters

Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.

«Они больше не участвуют в работе Всемирной организации здравоохранения», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

Дюжаррик подчеркнул, однако, что ООН хотела бы видеть участие США в ВОЗ, как и любой другой страны.

Трамп обвинял организацию в неумелом управлении пандемией COVID-19 и подверженности чрезмерному влиянию Китая.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше