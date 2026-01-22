В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ

Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.
«Они больше не участвуют в работе Всемирной организации здравоохранения», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Дюжаррик подчеркнул, однако, что ООН хотела бы видеть участие США в ВОЗ, как и любой другой страны.
Трамп обвинял организацию в неумелом управлении пандемией COVID-19 и подверженности чрезмерному влиянию Китая.
