Муниципалитеты Ростовской области получат семь млрд. рублей для решения задач

Общий объем финансовой помощи бюджетам городов и районов Дона в 2026 году вырастет почти до 162 млрд. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Муниципалитеты Ростовской области получат около семи миллиардов рублей из регионального бюджета. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

— Нужно четко понимать контекст: условия формирования бюджетов на 2026−2027 годы непростые. Но мы сознательно пошли на этот шаг, поскольку очень надеемся, что это возможность для глав реализовать весь круг задач, а также ответственность, которая на их плечах лежит, — подчеркнул донской губернатор Юрий Слюсарь.

Речь идет о поддержке участников СВО, членов их семей, а также решении вопросов с отоплением, водоснабжением, транспортом, дорогами.

В качестве дополнительных средств с этого года бюджеты городов и районов получают увеличенные нормативы отчислений от НДФЛ. Общий объем финансовой помощи в 2026 году вырастет почти до 162 млрд рублей.

