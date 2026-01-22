Муниципалитеты Ростовской области получат семь млрд. рублей для решения задач

Муниципалитеты Ростовской области получат около семи миллиардов рублей из регионального бюджета. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
— Нужно четко понимать контекст: условия формирования бюджетов на 2026−2027 годы непростые. Но мы сознательно пошли на этот шаг, поскольку очень надеемся, что это возможность для глав реализовать весь круг задач, а также ответственность, которая на их плечах лежит, — подчеркнул донской губернатор Юрий Слюсарь.
Речь идет о поддержке участников СВО, членов их семей, а также решении вопросов с отоплением, водоснабжением, транспортом, дорогами.
В качестве дополнительных средств с этого года бюджеты городов и районов получают увеличенные нормативы отчислений от НДФЛ. Общий объем финансовой помощи в 2026 году вырастет почти до 162 млрд рублей.
