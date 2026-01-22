Путин расширил и продлил пилотный проект по реформе высшего образования до 2030 года

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, расширил и продлил пилотный проект по реформе высшего образования до 2030 года. Соответствующий указ появился на официальном сайте опубликования правовых актов.
Изначально реализация планов была намечена на 23/34 — 25/26 учебные годы. Теперь проект реформы продлится до 29/30 учебного года.
Осенью Путин подписал закон, который обязывает выпускников медицинских вузов проходить трехлетнюю отработку по специальности после окончания учебы. Выпускники должны будут работать в той организации, которая указана в их договоре о целевом обучении.
В середине декабря российский лидер также поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии. Доклад о проделанной работе Путин ждет 1 апреля.
Также глава государства выступил с предложением вести антирейтинг из 100 худших образовательных учреждений страны. По словам Путина, Минтруд составил «содержательный национальный рейтинг», в котором представлена информация по трудоустройству выпускников каждого образовательного учреждения. На его основе показан уровень зарплаты окончивших вуз студентов.