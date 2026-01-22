Ричмонд
На Молдову надвигается очередная стихия: Мороз до минус 7 градусов, снег, гололед, но этот кошмар продлится недолго

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 23 января 2026, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Только начал таять снег в Молдове, как надвигаются морозы, а значит дороги и тротуары превратятся в сплошной каток.

В ночь на пятницу, 23 января, уже будет …-3 градуса.

Днем — …-2 градуса, еще и снег.

А в ночь на субботу, 24 января ожидается …-7 градусов.

Минусовые температуры закончатся к воскресенью, когда и днем, и ночью (на понедельник), будет около +1..+2 градусов.

А уже в понедельник — +7 градусов.

Опять все начнет таять.

