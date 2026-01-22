На Молдову надвигается очередная стихия: Мороз до минус 7 градусов, снег, гололед, но этот кошмар продлится недолго

Только начал таять снег в Молдове, как надвигаются морозы, а значит дороги и тротуары превратятся в сплошной каток.
В ночь на пятницу, 23 января, уже будет …-3 градуса.
Днем — …-2 градуса, еще и снег.
А в ночь на субботу, 24 января ожидается …-7 градусов.
Минусовые температуры закончатся к воскресенью, когда и днем, и ночью (на понедельник), будет около +1..+2 градусов.
А уже в понедельник — +7 градусов.
Опять все начнет таять.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Отключите телефон, вы отправите видео в ФСБ»: В Кишиневе полицейский запретил женщине снять на смартфон кортеж президента Албании и обвинил в сотрудничестве с российскими службами.
Бредовый аргумент представителя полиции про отправку видео в ФСБ (далее…).
Правительство Молдовы обвинило в высоких счетах за отопление советскую архитектуру: Не рассчитана она на завышенные тарифы, коррупцию и еле теплые батареи.
В министерстве энергетики нашли еще один повод пнуть СССР (далее…).
Президент Молдовы хочет, чтобы на суде против односельчанки не звучали факты о том, что её дед был стукачом: За что тогда будет платить Санду уволенная учительница Анна Михалаки.
За время суда Анну Михалаки выгнали с работы учителя, потребовали освободить служебное жильё, подвергли травле и требовали уехать из Молдовы (далее…).