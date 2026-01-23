Квадратный метр по $1100: итоги года на рынке жилья Ташкента

Vaib.uz (новости Узбекистана. 22 января). В 2025 году рынок недвижимости Ташкент продолжил укреплять свои позиции. По итогам года на столицу пришлось около 30% всех сделок с жильём в Узбекистане. Объём продаж в городе вырос на 18,2% и составил порядка 84 тысяч сделок. Такие данные приводятся в отчёте Центр экономических исследований и реформ.