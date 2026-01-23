Ричмонд
Квадратный метр по $1100: итоги года на рынке жилья Ташкента

Vaib.uz (новости Узбекистана. 22 января). В 2025 году рынок недвижимости Ташкент продолжил укреплять свои позиции. По итогам года на столицу пришлось около 30% всех сделок с жильём в Узбекистане. Объём продаж в городе вырос на 18,2% и составил порядка 84 тысяч сделок. Такие данные приводятся в отчёте Центр экономических исследований и реформ.

Источник: Vaib.Uz

Вторичный рынок: рост минимальный, но не везде.

На вторичном рынке жилья Ташкента средняя стоимость квадратного метра за прошедший год увеличилась незначительно — всего на 0,6%, превысив отметку в 1100 долларов. При этом в отдельных районах столицы зафиксировано даже снижение цен. Наиболее заметно они просели в Мирзо-Улугбекском и Чиланзарском районах — примерно на 5%.

Первичный рынок: рост куда ощутимее.

Совсем иная картина наблюдается на первичном рынке недвижимости. В течение 2025 года средняя стоимость нового жилья в столице выросла более чем на 9%.

Самый заметный рост цен зафиксирован в Мирабадском районе — 18%, в Яшнабадском районе — 14% и в Мирзо-Улугбекском районе — 13,5%.

Аренда тоже дорожает.

К концу 2025 года средняя стоимость аренды жилья в Ташкенте составила около 8,8 доллара за квадратный метр, что на 7% выше, чем годом ранее.

Самые высокие арендные ставки традиционно сохранялись в центральных районах столицы — Шайхантахурском, Мирабадском и Яккасарайском, где аренда держалась на уровне около 11 долларов за квадратный метр.

В то же время наиболее быстро аренда дорожала в Алмазарском, Яшнабадском и Шайхантахурском районах. Здесь средний рост ставок составил порядка 11% за год.