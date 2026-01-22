Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин продлил проект по реформе высшего образования до 2030 года

Владимир Путин продлил проект по реформе высшего образования до 2029/30 учебного года.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин подписал указ и продлил пилотный проект по реформе высшего образования до 2030 года. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

До этого момента реализация проекта была запланирована в 2023/24 — 2025/26 учебных годах. Однако теперь срок сдвинули до 2029/30 учебного года.

Отметим, в мае 2023 года Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по реформе образования в РФ. Он устанавливал базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, вводился один уровень профессионального образования — аспирантура. Для реализации проекта выбрали шесть учебных заведений.

Под специализированной подготовкой понималась магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки усвоения программы составляли в базовом высшем — 4−6 лет, в магистратуре — 1−3 лет.