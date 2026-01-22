Путин продлил проект по реформе высшего образования до 2030 года

Отметим, в мае 2023 года Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по реформе образования в РФ. Он устанавливал базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, вводился один уровень профессионального образования — аспирантура. Для реализации проекта выбрали шесть учебных заведений.