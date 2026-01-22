МИД РФ сообщил о смерти российского дипломата Федорченко

Федорченко родился 31 августа 1940 года в Томске. Службу в МИД СССР он начал после окончания Дипломатической академии МИД СССР в 1982 году. Работал в посольстве СССР в Таиланде, в Департаменте регионального сотрудничества и экономических проблем МИД РФ, постпредстве России при ООН в Нью-Йорке, в Департаменте международных организаций МИД России. В качестве руководителя Отдела ЭКОСОС и региональных экономических комиссий ООН в ДМО он дослужился до почтенных лет.