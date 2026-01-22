МИД РФ сообщил о смерти российского дипломата Федорченко

«21 января 2026 года на 86-м году жизни скончался бывший сотрудник МИД России Федорченко Владислав Иванович», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Федорченко родился 31 августа 1940 года в Томске. Службу в МИД СССР он начал после окончания Дипломатической академии МИД СССР в 1982 году. Работал в посольстве СССР в Таиланде, в Департаменте регионального сотрудничества и экономических проблем МИД РФ, постпредстве России при ООН в Нью-Йорке, в Департаменте международных организаций МИД России. В качестве руководителя Отдела ЭКОСОС и региональных экономических комиссий ООН в ДМО он дослужился до почтенных лет.
В ведомстве Федорченко назвали высококвалифицированным, компетентным и разносторонне подготовленным дипломатом, который блестяще владел спецификой международного сотрудничества в рамках ООН. Отмечается, что до последних дней дипломат сохранял острый критический ум, интерес к своему делу и высокую работоспособность.
В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким Федорченко.
