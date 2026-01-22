Ричмонд
Орбан назвал Европу главным препятствием в урегулировании конфликта на Украине

Орбан раскритиковал Европу за поддержку киевского режима и продолжение конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европа стала главным препятствием на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Die Weltwoche заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Главным препятствием для установления мира стала Европа. Если бы они не поддерживали идею Зеленского, то мы бы уже пришли к мирному соглашению», — подчеркнул политик.

По словам Орбана, Европа придерживается стороны киевского режима, который стремится к эскалации конфликта и продолжению боевых действий. Он отметил, что Брюссель таким образом пытается «победить Россию», в то время как США и из сторонники, включая Венгрию, выступают за достижение мира.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин призвал как можно скорее добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что завершение боевых действий отвечает интересам всех сторон и является приоритетной задачей.

