По словам Орбана, Европа придерживается стороны киевского режима, который стремится к эскалации конфликта и продолжению боевых действий. Он отметил, что Брюссель таким образом пытается «победить Россию», в то время как США и из сторонники, включая Венгрию, выступают за достижение мира.