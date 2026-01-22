Антарктида по цене Турции: россияне выбирают круизы к айсбергам

По словам туристки, поделившейся опытом поездки, круиз в Антарктиду обошелся примерно от 95 тыс. рублей с человека. Путешествие проходило на крупном лайнере и длилось 17 дней. В стоимость были включены проживание в каюте, безлимитное питание, рестораны, бассейны, кинотеатр, спортзал, сауна и развлекательные программы. За время маршрута судно заходило в порты Аргентины, Уругвая, Чили и Великобритании, а также несколько дней находилось у берегов Антарктиды. Высадка на континент не предусматривалась, однако пассажиры наблюдали айсберги и прибрежные ландшафты с борта судна.