Антарктида по цене Турции: россияне выбирают круизы к айсбергам

Антарктида привлекает внимание россиян не только как место научных экспедиций, но и как туристическое направление. В социальных сетях набирают популярность рассказы о круизах к берегам ледяного континента, которые по стоимости сопоставимы с отдыхом в Турции.
По словам туристки, поделившейся опытом поездки, круиз в Антарктиду обошелся примерно от 95 тыс. рублей с человека. Путешествие проходило на крупном лайнере и длилось 17 дней. В стоимость были включены проживание в каюте, безлимитное питание, рестораны, бассейны, кинотеатр, спортзал, сауна и развлекательные программы. За время маршрута судно заходило в порты Аргентины, Уругвая, Чили и Великобритании, а также несколько дней находилось у берегов Антарктиды. Высадка на континент не предусматривалась, однако пассажиры наблюдали айсберги и прибрежные ландшафты с борта судна.
Интерес к Антарктиде проявляется и в сфере экстремального туризма. Ранее в январе сообщалось о группе российских альпинистов, совершавших восхождение на вулкан Сидли — самый высокий вулкан Антарктиды. В сети появлялась информация, что участники экспедиции якобы оказались заблокированы на маршруте из-за непогоды.
Позднее организаторы восхождения сообщили, что группа благополучно завершила маршрут и вернулась в штурмовой лагерь. По их данным, погодные условия оказались сложнее прогнозируемых: видимость была крайне низкой, а ветер усиливался, однако все участники спустились без происшествий и готовились к вылету в Чили.