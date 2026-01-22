Россиянин получил 19 лет колонии за постоянные избиения и надругательство над сыном

Установлено, что обвиняемый длительное время подвергал ребёнка физическому насилию, регулярно наносил ему телесные повреждения и оказывал психологическое давление, вынуждая мальчика подчиняться своей воле. Помимо избиений, преступник совершил ряд насильственных действий сексуального характера против своего сына.
Ранее на Урале мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы за насилие над 11-летней дочерью. О преступлениях мужчины в полицию сообщила его бывшая супруга. Мужчина вновь предстал перед судом и был осуждён осенью того же года.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.