Россиянин получил 19 лет колонии за постоянные избиения и надругательство над сыном

Суд в Ельце приговорил 48-летнего местного жителя к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие и истязание своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба судов Липецкой области.

Источник: Life.ru

Установлено, что обвиняемый длительное время подвергал ребёнка физическому насилию, регулярно наносил ему телесные повреждения и оказывал психологическое давление, вынуждая мальчика подчиняться своей воле. Помимо избиений, преступник совершил ряд насильственных действий сексуального характера против своего сына.

Ранее на Урале мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы за насилие над 11-летней дочерью. О преступлениях мужчины в полицию сообщила его бывшая супруга. Мужчина вновь предстал перед судом и был осуждён осенью того же года.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.