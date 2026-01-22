Гарвардские ученые определили шесть привычек, которые замедлят старение

Группа исследователей из Гарвардской медицинской школы провела масштабное исследование, в ходе которого установила шесть простых привычек, замедляющих старение и снижающих риск когнитивных нарушений. Об этом пишет газета The Boston Globe.
Сообщается, что в ходе семилетнего наблюдения за более чем 5 000 участников старше 60 лет ученые выделили шесть ключевых привычек, которые в комплексе снижают риск когнитивных нарушений на 52%.
Так, старение замедляют регулярная аэробная нагрузка (ходьба, плавание, велосипед), диета с акцентом на растительные продукты, качественный сон от 7 до 8 часов с соблюдением гигиены сна, регулярная социальная активность, изучение новых навыков, а также уменьшение хронического стресса.
Выяснилось, что у участников, соблюдавших все шесть привычек, скорость возрастного снижения памяти была на 60% медленнее, чем у тех, кто следовал лишь 1−2 пунктам.
Теперь команда ученых запускает международное исследование с участием 15 000 пожилых людей из 10 стран, чтобы проверить, можно ли с помощью этой программы отсрочить появление болезни Альцгеймера на 5−7 лет.