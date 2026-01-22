Адвокат рассказал, что увидели родители пловца Свечникова в турецком морге

В морге в Стамбуле родителям российского пловца Николая Свечникова, тело которого нашли в Босфорском проливе, показали фотографии деформированного тела на экране, а затем привели к нему — останки находились в закрытом мешке. Об этом в четверг, 22 января, рассказал адвокат семьи Альперен Чакмак.
По его словам, срок выдачи отчета вскрытия составит от трех месяцев до полугода. После его выхода станет известна причина смерти спортсмена. Специалист отметил, что тело находилось в воде на протяжении пяти месяцев, поэтому причину смерти будет сложно обозначить четко.
— В полиции я узнал, что у трупа нет головы, нет рук. Если бы рыбы съели под водой, кости бы остались. Рыбы едят кожу, мясо, но кости остаются. Шея чистая, но без головы. Только туловище. Когда мы спрашивали экспертов со стороны, те сказали, мол, тело попало в винт корабля или мотор, и голову оторвало. Но это тоже не очень логично, — подчеркнул адвокат в беседе с MSK1.
Ранее мать Николая Свечникова подтвердила, что найденное в водах пролива тело принадлежит ее сыну. Она добавила, что гидрокостюм сохранился, но останки находятся в ужасном состоянии.