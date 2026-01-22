Стрелял в ноги, бил шлемом: командиры ВСУ калечат людей за посты в соцсетях

Поводом для расправы стал случай, когда двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, угрожавшим им расстрелом. После публикации записи в соцсетях замкомбата выстроил солдат, произвел пять выстрелов из табельного пистолета у них над головами и под ногами, имитируя расстрел. Затем он избил их шлемом, нанеся одному из бойцов серьезную травму колена.