Стрелял в ноги, бил шлемом: командиры ВСУ калечат людей за посты в соцсетях

Страшная правда о ВСУ: офицер терроризировал солдат, а ГБР вмешалось лишь после конфликта с «своим». Шокирующие подробности пыток и имитации расстрела — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил настоящий террор в отношении подчиненных.

Об этом aif.ru сообщил источник в российских силовых структурах.

Как выяснилось, офицер систематически применял пытки и жестокое насилие, однако украинское Бюро расследований (ГБР) проявило активность только после того, как он вступил в конфликт с другим офицером, имевшим связи с силовиками.

Поводом для расправы стал случай, когда двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, угрожавшим им расстрелом. После публикации записи в соцсетях замкомбата выстроил солдат, произвел пять выстрелов из табельного пистолета у них над головами и под ногами, имитируя расстрел. Затем он избил их шлемом, нанеся одному из бойцов серьезную травму колена.

Не добившись удаления публикации, офицер расстрелял мобильный телефон из автомата, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших.

«Чтобы скрыть произошедшее, офицер дал указание оформить нанесенные им увечья как “самострел”, — рассказал источник.

Уголовное дело возбудили лишь после того, как замкомбата, имея рабочий конфликт с другим заместителем командира, ударил его в голову перед совещанием. Пострадавший, в отличие от рядовых солдат, имел связи в ГБР и военной полиции, что и заставило правоохранителей среагировать.

Теперь офицеру инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений и превышение власти. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.