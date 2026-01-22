Стрелял в ноги, бил шлемом: командиры ВСУ калечат людей за посты в соцсетях

В Сумской области заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил настоящий террор в отношении подчиненных.
Об этом aif.ru сообщил источник в российских силовых структурах.
Как выяснилось, офицер систематически применял пытки и жестокое насилие, однако украинское Бюро расследований (ГБР) проявило активность только после того, как он вступил в конфликт с другим офицером, имевшим связи с силовиками.
Поводом для расправы стал случай, когда двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, угрожавшим им расстрелом. После публикации записи в соцсетях замкомбата выстроил солдат, произвел пять выстрелов из табельного пистолета у них над головами и под ногами, имитируя расстрел. Затем он избил их шлемом, нанеся одному из бойцов серьезную травму колена.
Не добившись удаления публикации, офицер расстрелял мобильный телефон из автомата, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших.
«Чтобы скрыть произошедшее, офицер дал указание оформить нанесенные им увечья как “самострел”, — рассказал источник.
Уголовное дело возбудили лишь после того, как замкомбата, имея рабочий конфликт с другим заместителем командира, ударил его в голову перед совещанием. Пострадавший, в отличие от рядовых солдат, имел связи в ГБР и военной полиции, что и заставило правоохранителей среагировать.
Теперь офицеру инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений и превышение власти. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.