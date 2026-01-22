Психолог Булгакова рассказала, почему настольные игры возвращаются в моду

Настольные игры помогают современному человеку справиться с «экранной перегрузкой» и восстановить живое общение. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
По словам эксперта, интерес к настольным играм является не просто модой, а продолжением культурной традиции, отвечающей потребности в реальном контакте. В цифровую эпоху игры стали способом восстановления внимания и эмоциональной вовлеченности. В отличие от компьютерных, настольные игры требуют физического присутствия, что активизирует социальные навыки, включая эмпатию, умение вести переговоры и проигрывать без агрессии.
Булгакова отметила, что для детей такие игры служат тренировкой памяти и стратегического мышления, а для взрослых — способом возобновления живых связей.
Современные настольные игры значительно эволюционировали, выйдя за рамки классических форматов. Сегодня рынок предлагает стратегии, трансформационные и тематические игры, которые воспринимаются миллениалами и зумерами как полноценный формат общения и самовыражения, что ведет к открытию специализированных клубов и кафе.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом игр получают доступ к банковским счетам.