Психолог Булгакова рассказала, почему настольные игры возвращаются в моду

По словам эксперта, интерес к настольным играм является не просто модой, а продолжением культурной традиции, отвечающей потребности в реальном контакте. В цифровую эпоху игры стали способом восстановления внимания и эмоциональной вовлеченности. В отличие от компьютерных, настольные игры требуют физического присутствия, что активизирует социальные навыки, включая эмпатию, умение вести переговоры и проигрывать без агрессии.