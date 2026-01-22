Сейсмометры приспособили для отслеживания падающего космического мусора

Проведенные физиками расчеты подтвердили, что данные с сейсмографов можно использовать для обнаружения космического мусора, а также они позволили вычислить траекторию его движения и проследить за несколькими этапами разрушения «Шэньчжоу-15», в ходе которых обломки корабля распадались на все более мелкие фрагменты. Результаты этих расчетов совпали со свидетельствами очевидцев, что подтверждает возможность использования сейсмометров для мониторинга сгорающего в атмосфере космического мусора, подытожили ученые.