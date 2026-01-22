Сейсмометры приспособили для отслеживания падающего космического мусора

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Физики разработали подход, позволяющий использовать наземные сети сейсмометров для оперативного выявления падающего космического мусора и вычисления траектории движения его сгорающих в атмосфере фрагментов. Это позволит быстро оценивать опасность от подобных инцидентов для инфраструктуры и жизни людей, пишут исследователи в статье в научном журнале Science.
«Количество отработанных космических кораблей, спутников и других частиц космического мусора, ежегодно сгорающих в атмосфере Земли, лавинообразным образом растет в последние пять лет. Потенциальные риски, связанные с подобными инцидентами, постоянно растут, однако до настоящего времени у нас отсутствовали инструменты, позволяющие отслеживать космические аппараты, сгорающие в верхних слоях атмосферы Земли», — говорится в публикации.
Для решения этой проблемы исследователь Имперского колледжа Лондона Константинос Хараламбус и исследователь из Университета Джона Хопкинса (США) Бенджамин Фернандо разработали подход, который опирается в своей работе на то, что при вхождении в плотные слои атмосферы Земли космический мусор разгоняется до сверхзвуковых скоростей. Этот процесс сопровождается характерным хлопком, который порождает акустические колебания.
Когда эти волны доходят до поверхности Земли, они порождают слабые, но хорошо заметные сейсмические волны, которые фиксируются сетями сейсмометров, установленными на всех обитаемых континентах планеты. Собранные ими сведения часто публикуются в открытом доступе в режиме реального времени, чем физики воспользовались для разработки алгоритма, способного выявлять сейсмические отголоски падения космического мусора.
Для этого ученые проанализировали то, какие сейсмические волны фиксировались двумя сетями сейсмометров, установленных на территории Южной Калифорнии и Невады, в начале апреля 2024 года, когда в атмосфере Земли сгорел отработавший китайский космический корабль «Шэньчжоу-15». В ноябре 2022 года он совершил первый пилотируемый полет к китайской орбитальной станции «Тяньгун» после ее расширения до трех модулей.
Проведенные физиками расчеты подтвердили, что данные с сейсмографов можно использовать для обнаружения космического мусора, а также они позволили вычислить траекторию его движения и проследить за несколькими этапами разрушения «Шэньчжоу-15», в ходе которых обломки корабля распадались на все более мелкие фрагменты. Результаты этих расчетов совпали со свидетельствами очевидцев, что подтверждает возможность использования сейсмометров для мониторинга сгорающего в атмосфере космического мусора, подытожили ученые.
О космическом мусоре.
По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует порядка 170 млн частиц космического мусора, возникшего в результате разрушения отработавших ступеней ракет, спутников и пилотируемых кораблей. Еще в 1978 году ученый из НАСА Дональд Кесслер показал, что дальнейшее накопление мусора в околоземном пространстве может создать условия, при которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную «цепную реакцию», которая приведет к уничтожению всех спутников.