Ларисе Долиной предложили завершить карьеру и выйти на пенсию

Народной артистке России Ларисе Долиной после истории с продажей квартиры в Хамовниках стоит задуматься о завершении карьеры и выходе на пенсию. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил продюссер Павел Рудченко.
«Беда в том, что певица не предпринимает никаких шагов для улучшения репутации, да и в целом время для этого упущено. Есть вероятность, что зрители продолжат относиться к ней негативно. По сути, в сложившейся ситуации Лариса Александровна может подумывать о пенсии», — отметил он.
Рудченко подчеркнул, что тема с квартирой Долиной уже начала напрягать и раздражать общественность, а зрители могут продолжить негативно относиться к артистке, выставленной в плохом свете из-за конфликта с квартирой.
Ранее KP.RU сообщал, что Лариса Долина обратилась к поклонникам впервые после передачи квартиры в Хамовниках новой владелице Полине Лурье. Певица рассказала, что планирует исполнить новые треки на концерте в Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове.