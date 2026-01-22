Престижную католическую школу Франции закрывают: В Нотр-Дам-де-Беттарам измывались над дочерью экс-премьера

Как писал сайт KP.RU, ранее в Польше окружной суд приговорил 66-летнего Яна Н., известного как монах Поликарп, к восьми годам лишения свободы за педофилию. Бывший соратник Папы Франциска также получил пожизненный запрет на работу с детьми. Прокуратура установила, что католический монах совершил свои преступления в период с 2006 по 2016 год как в Польше, так и за рубежом.