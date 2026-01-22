Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Престижную католическую школу Франции закрывают: В Нотр-Дам-де-Беттарам измывались над дочерью экс-премьера

Во Франции закроют престижную школу, где мучили дочь экс-премьера Байру.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции будет закрыта престижная католическая школа Нотр-Дам-де-Беттарам. Заведение оказалось замешанным в скандале о насилии над учениками. А дочь бывшего премьер-министра страны Франсуа Байру Элен Перлан там подвергалась избиениям. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил глава Национальной федерации органов управления католическими учебными заведениями (FNOGEC) Пьер-Венсан Гере.

Как сообщалось, летом прошлого года появился отчет французских парламентариев по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в этой школе, где указывалось на «бездействие» тогдашнего главы кабмина Байру. Перлан также рассказывала, что подвергалась избиениям.

"Беттарам закроется. Это учреждение очерняет своей репутацией целостность католического образования, — сказал он, уточнив, это произойдет летом.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Польше окружной суд приговорил 66-летнего Яна Н., известного как монах Поликарп, к восьми годам лишения свободы за педофилию. Бывший соратник Папы Франциска также получил пожизненный запрет на работу с детьми. Прокуратура установила, что католический монах совершил свои преступления в период с 2006 по 2016 год как в Польше, так и за рубежом.