Престижную католическую школу Франции закрывают: В Нотр-Дам-де-Беттарам измывались над дочерью экс-премьера

Во Франции будет закрыта престижная католическая школа Нотр-Дам-де-Беттарам. Заведение оказалось замешанным в скандале о насилии над учениками. А дочь бывшего премьер-министра страны Франсуа Байру Элен Перлан там подвергалась избиениям. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил глава Национальной федерации органов управления католическими учебными заведениями (FNOGEC) Пьер-Венсан Гере.
Как сообщалось, летом прошлого года появился отчет французских парламентариев по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в этой школе, где указывалось на «бездействие» тогдашнего главы кабмина Байру. Перлан также рассказывала, что подвергалась избиениям.
"Беттарам закроется. Это учреждение очерняет своей репутацией целостность католического образования, — сказал он, уточнив, это произойдет летом.
Как писал сайт KP.RU, ранее в Польше окружной суд приговорил 66-летнего Яна Н., известного как монах Поликарп, к восьми годам лишения свободы за педофилию. Бывший соратник Папы Франциска также получил пожизненный запрет на работу с детьми. Прокуратура установила, что католический монах совершил свои преступления в период с 2006 по 2016 год как в Польше, так и за рубежом.