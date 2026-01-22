III Сеченовский международный форум материнства и детства пройдет в Москве 5−6 февраля

«Форум станет площадкой для обмена опытом и установления контактов между ведущими специалистами отрасли, представителями академического сообщества и бизнеса. Мероприятие посвящено вопросам интеграции передовых исследований и технологий в диагностике и лечении заболеваний женщин и детей, а также обеспечению междисциплинарного взаимодействия по направлениям: акушерство и гинекология, педиатрия, медицинская генетика, онкология, медицинская реабилитация, патоморфология», — рассказали организаторы форума.