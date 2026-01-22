III Сеченовский международный форум материнства и детства пройдет в Москве 5−6 февраля

В Москве 5−6 февраля пройдет III Сеченовский международный форум материнства и детства. Одно из ведущих мероприятий в сфере охраны детского и женского здоровья объединит ведущих специалистов из России и зарубежных стран.
Форум проводится в рамках государственной программы «Приоритет 2030», направленной на создание исследовательского медицинского университета мирового уровня к 2030 году, внедрение передовых технологий в современное здравоохранение, повышение научно-образовательного потенциала университетов и научных организаций, а также активное участие вузов в социально-экономическом развитии российских регионов.
Организаторами мероприятия выступают Первый Московский государственный медицинский университет Минздрава России (Сеченовский Университет) и Сеченовский центр материнства и детства.
«Форум станет площадкой для обмена опытом и установления контактов между ведущими специалистами отрасли, представителями академического сообщества и бизнеса. Мероприятие посвящено вопросам интеграции передовых исследований и технологий в диагностике и лечении заболеваний женщин и детей, а также обеспечению междисциплинарного взаимодействия по направлениям: акушерство и гинекология, педиатрия, медицинская генетика, онкология, медицинская реабилитация, патоморфология», — рассказали организаторы форума.
Основными темами станут генная и клеточная терапия, иммунология и иммунотерапия, биомаркеры, трансляционная медицина и клинические маршруты. Отдельный блок будет посвящен вакцинологии и иммунопрофилактике. Участникам мероприятия представят современные методы вакцинации и профилактики инфекционных заболеваний, в том числе расскажут о разработке новых вакцин и подходах к иммунизации.
Гости форума обсудят вопросы тиражирования передового опыта и клинических практик в области биомедицины на национальном и международном уровнях, организацию экспорта медицинских услуг, а также взаимодействие с государственными институтами, поддерживающими российский бизнес при выходе на зарубежные рынки.
В форуме примут участие ведущие отечественные акушеры-гинекологи, репродуктологи, педиатры, неонатологи, медицинские генетики, ревматологи, онкологи, урологи, хирурги и специалисты смежных областей.
Ведущими спикерами станут академик РАН Александр Румянцев, профессор Наталья Геппе, академик РАН Евгений Насонов, академик РАН Сергей Куцев, академик РАН Геннадий Сухих, академик РАН Александр Макацария, профессор Дмитрий Дегтярёв, академик РАН Александр Караулов, член-корр. РАН Дмитрий Кудлай, член-корреспондент РАН Виктор Радзинский, академик РАН Вадим Степанов, академик РАН Дмитрий Сычёв и другие признанные в международном профессиональном сообществе эксперты.